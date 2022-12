Van Dijk helpt Liverpool met goal aan moeizame zege op Aston Villa

Virgil van Dijk heeft Liverpool maandag aan een moeizame overwinning op Aston Villa geholpen. In zijn eerste wedstrijd na het WK scoorde de verdediger de belangrijke 0-2 in het met 1-3 gewonnen duel in Birmingham.

De treffer van Van Dijk viel in de 37e minuut. Een hoekschop van Trent Alexander-Arnold belandde via een speler van Aston Villa bij Mohamed Salah, die de bal vervolgens op de Nederlander teruglegde. Met een schot met zijn linkerbeen liet de verdediger Aston Villa-doelman Robin Olsen in de verre hoek kansloos.

Van Dijk was daarmee de vierde Oranje-international die in zijn eerste wedstrijd na het WK trefzeker was. Marten de Roon, Wout Weghorst en Nathan Aké gingen de verdediger van Liverpool voor. Nederland werd ruim twee weken geleden door de latere wereldkampioen Argentinië in de kwartfinales uitgeschakeld. Dat gebeurde via penalty's.

Liverpool was door een fantastische treffer al in de vijfde minuut op voorsprong gekomen. Alexander-Arnold gaf met de buitenkant van zijn rechtervoet een sublieme pass op Andrew Robertson, die Salah een niet te missen kans bood. Voor de steraanvaller was het alweer zijn zevende doelpunt van het seizoen.

Na een afgekeurde treffer van Aston Villa (buitenspel) verzuimde Salah vlak na rust zijn tweede goal van de avond te maken. Dat kwam de ploeg van manager Jürgen Klopp duur te staan: Ollie Watkins kopte na een uur spelen de 1-2 binnen. De achttienjarige invaller Stefan Bajcetic maakte aan alle onzekerheid een einde door in de 81e minuut de beslissende 1-3 te maken.

Door de zege blijft Liverpool aansluiting houden met de subtop in de Premier League. 'The Reds' staan zesde met 25 punten uit vijftien wedstrijden. Later op de dag komt koploper Arsenal voor het eerst in actie na de WK-break. De Londenaren zijn om 21.00 uur begonnen aan het duel met stadgenoot West Ham United.

