Kane mikpunt van spreekkoren na WK-misser: 'Ze zijn bang voor hem'

Tottenham-spits Harry Kane was maandag bij de hervatting van de Premier League het mikpunt van spreekkoren. Fans van tegenstander Brentford riepen dat de spits op het WK zijn land in de steek had gelaten vanwege het missen van een penalty. Manager Antonio Conte nam het voor hem op.

In het Brentford Community Stadium klonk de gehele wedstrijd 'You've let your country down!' toen Kane aan de bal kwam. Het was een verwijzing naar de kwartfinale van Engeland tegen Frankrijk, waarin Kane in de slotfase bij een 2-1-achterstand een penalty miste. Mede daardoor viel het doek voor Engeland in Qatar.

Conte denkt niet dat de spreekkoren van invloed op Kane zijn geweest. "De fans probeerden hem aan het wankelen te brengen. Ik denk dat ze het alleen hebben gedaan omdat hij voor Tottenham speelde. Het had volgens mij niks te maken met wat er bij Engeland is gebeurd. Ze waren bang voor hem."

Volgens Conte heeft Kane de teleurstelling over de gemiste penalty de afgelopen weken van zich afgeschud. "Ik heb geen enkel twijfels over zijn kwaliteiten én zijn mentaliteit. Hij zat in een aparte situatie. Hij speelde een erg goed WK, maar hij miste de beslissende penalty. Maar we weten allemaal heel goed dat positieve en negatieve momenten bij het voetbal horen."

"Een topspeler zit mentaal goed in elkaar en kan een teleurstelling een plek geven. Ik denk dat Harry dat heeft gedaan. Alleen om die reden verdient hij applaus van onze fans én van de supporters van de tegenstander."

Kane liet tegen Brentford zien dat de beslissende misser op het WK niet meer door zijn hoofd spookt. De clubtopscorer zette bij een 2-0-achterstand de comeback voor 'Spurs' in door in de 71e minuut de aansluitingstreffer binnen te koppen. Door een goal van Pierre Højbjerg hield Tottenham een punt over aan het duel in Londen.

