Tottenham lijdt puntenverlies ondanks kerstrecord Kane, Newcastle wint opnieuw

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Tottenham Hotspur heeft maandag bij de herstart van de Premier League puntenverlies geleden. De ploeg van Antonio Conte speelde bij Brentford met 2-2 gelijk, ondanks de tiende goal van Harry Kane op Tweede Kerstdag. Newcastle United boekte tegen Leicester City de zesde competitiezege op rij: 0-3.

Doelman Hugo Lloris, die nog keepte in de verloren WK-finale van Frankrijk tegen Argentinië, zag vanaf de bank hoe zijn vervanger Fraser Forster de 1-0 van Brentford inleidde. De doelman van Tottenham kon een schot niet goed pareren, waarna middenvelder Vitaly Janelt de bal kon binnenwerken.

Kane bracht halverwege de tweede helft de spanning terug in de wedstrijd. De Engelse WK-ganger kopte een voorzet van Clément Lenglet knap raak. Kane is door de treffer topscorer aller tijden op Tweede Kerstdag in de Premier League. Hij laat oud-spits Robbie Fowler (9 goals) achter zich.