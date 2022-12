Feyenoorder Trauner laat zich opereren aan knie en staat maanden aan de kant

Feyenoord moet het maanden zonder Gernot Trauner stellen. De centrale verdediger liep onlangs op de training een knieblessure op en moet zich daaraan laten opereren.

Het wegvallen van Trauner is een flinke aderlating voor Feyenoord. De verdediger is basisspeler in de ploeg van trainer Arne Slot en kwam voor de winterstop in alle twintig officiële wedstrijden van zijn club in actie.