Kane volgens Spurs-manager Conte helemaal hersteld van WK-dreun

Tottenham Hotspur-manager Antonio Conte is ervan overtuigd dat Harry Kane er mentaal klaar voor is om maandag zijn opwachting te maken in het Premier League-duel met Brentford. De spits speelde twee weken geleden een negatieve hoofdrol in de uitschakeling van Engeland op het WK voetbal in Qatar.

Bij een achterstand van 1-2 in de kwartfinale tegen Frankrijk miste Kane een strafschop, waarna Engeland er niet meer in slaagde de achterstand te repareren.

Normaal gesproken hebben spelers die een WK-teleurstelling moeten verwerken daarvoor een hele zomer de tijd, maar de Premier League wordt maandag alweer hervat.

"We hebben het over een aanvaller van wereldklasse", vertelde Conte tijdens een persmoment in de aanloop naar het duel met Brentford.

"Ik maak me geen zorgen. Hij traint de laatste dagen ook goed. Voetbal zit zo in elkaar: je kunt prachtige momenten beleven, maar ook grote teleurstellingen. Hij miste de tweede strafschop tegen Frankrijk, maar eerder in de wedstrijd benutte hij de eerste penalty."

Harry Kane baalt na zijn gemiste strafschop in de WK-kwartfinale tegen Frankrijk. Foto: Getty Images

Franse keeper Lloris begint op de bank tegen Brentford

Bij Tottenham Hotspur is verdediger Cristian Romero nog afwezig nadat hij vorige week het WK won met Argentinië. Dat gebeurde ten koste van het Frankrijk van Spurs-doelman Hugo Lloris. De routinier zal tegen Brentford op de bank plaatsnemen. "Het is erg belangrijk dat we de WK-spelers hier en daar rust gunnen", motiveert Conte dit besluit.

De Italiaanse tacticus noemt het "vreemd" dat het seizoen zo lang heeft stilgelegen. "Normaal gesproken hebben we deze periode in deze zomer, wanneer alle spelers zijn uitgerust. Nu is het een frisse start voor de spelers met wie we hier vier weken hebben gewerkt en vergt het voor de anderen (de WK-gangers, red.) een grote inspanning om er weer te staan."

Tottenham Hotspur bekleedt na veertien speelrondes de vierde plaats in de Premier League. De Londenaren hebben elf verliespunten meer dan stadgenoot Arsenal, dat de eerste plaats bezet.

Premier League: programma speelronde 16 Maandag, 13.30 uur: Brentford-Tottenham Hotspur

Maandag, 16.00 uur: Crystal Palace-Fulham

Maandag, 16.00 uur: Everton-Wolverhampton Wanderers

Maandag, 16.00 uur: Leicester City-Newcastle United

Maandag, 16.00 uur: Southampton-Brighton & Hove Albion

Maandag, 18.30 uur: Aston Villa-Liverpool

Maandag, 21.00 uur: Arsenal-West Ham United

Dinsdag, 18.30 uur: Chelsea-AFC Bournemouth

Dinsdag, 21.00 uur: Manchester United-Nottingham Forest

Dinsdag, 21.00 uur: Leeds United-Manchester City

