Premier League pikt draad weer op met Arsenal als koploper: 'Het wordt intens'

Voor Engelsen is bijna niets heiligers dan voetbal op Tweede Kerstdag. Zelfs in een jaar van een winter-WK. Daarom is het acht dagen na de ontknoping van de eindronde in Qatar bal in de Premier League. Tot het tableau de la troupe van maandag behoort de verrassende koploper Arsenal, dat aantreedt tegen West Ham United.

Twee jaar geleden was de vraag in de Engelse voetbalmedia of Arteta als Arsenal-manager de Kerst zou halen. 'The Gunners' verloren veel vaker dan dat ze wonnen en het einde voor de Spanjaard in het Emirates Stadium leek nabij.

"Ze zijn een rivaal in de degradatiestrijd", zei toenmalig West Bromwich Albion-trainer Sam Allardyce veelbetekenend op een persconferentie. Hij is op dit gebied een autoriteit, want Allardyce coachte het leeuwendeel van zijn loopbaan in de degradatiezone.

Arsenal herstelde zich die jaargang knap en greep vorig seizoen nipt naast een Champions League-ticket. Maar pas in deze competitie hebben de Londenaren de wisselvalligheid van zich afgeschud.

"Het is niet makkelijk om zo constant te presteren, zeker omdat we een jonge ploeg hebben. Tijdens belangrijke wedstrijden toonden we aan heel volwassen te zijn. We willen ons blijven ontwikkelen en doorgaan met het verdiend winnen van wedstrijden", vertelde Arteta in de aanloop naar de wedstrijd tegen West Ham United.

Premier League: programma speelronde 16 Maandag, 13.30 uur: Brentford-Tottenham Hotspur

Maandag, 16.00 uur: Crystal Palace-Fulham

Maandag, 16.00 uur: Everton-Wolverhampton Wanderers

Maandag, 16.00 uur: Leicester City-Newcastle United

Maandag, 16.00 uur: Southampton-Brighton & Hove Albion

Maandag, 18.30 uur: Aston Villa-Liverpool

Maandag, 21.00 uur: Arsenal-West Ham United

Dinsdag, 18.30 uur: Chelsea-AFC Bournemouth

Dinsdag, 21.00 uur: Manchester United-Nottingham Forest

Dinsdag, 21.00 uur: Leeds United-Manchester City

Arsenal won liefst twaalf van de veertien duels

Het is niet zo dat Arsenal de koppositie in de schoot geworpen kreeg. De Londenaren zetten liefst twaalf van de eerste veertien wedstrijden in winst om.

Waar de ploeg van Arteta het recent vaak liet liggen in de toppers, werd dit seizoen al gewonnen van Chelsea, Tottenham Hotspur en Liverpool. De confrontaties met Manchester City, dat als nummer twee vijf punten minder bezit, volgen nog.

De fans van Arsenal lopen weer met de borst vooruit en natuurlijk dagdromen ze van een eerste landstitel sinds 2004. Toen doorstonden de Londenaren het Premier League-parcours zonder ook maar één nederlaag.

Vragen over kampioenskansen gaat Arteta uit de weg. De voormalig assistent van Manchester City-manager Josep Guardiola leeft in het hier en nu. "Het is extreem belangrijk dat we er direct weer staan. Het is heel speciaal om op Boxing Day te spelen. De sfeer in het stadion zal ongelooflijk zijn. We willen er alles uithalen."

De Spanjaard had al zijn WK-gangers eind vorige week al weer terug op het trainingsveld, uitgezonderd William Saliba, die met Frankrijk tot de verloren finale reikte.

Gabriel Jesus maakte dit Premier League-seizoen vijf goals in veertien wedstrijden. Foto: Getty Images

Blessure Jesus grote domper voor Arteta

Net als voor al zijn collega-managers is het voor Arteta varen in de mist: hoe om te gaan met de WK-break? "We hebben deze periode getraind op dingen waarvan ik vond dat er aandacht aan moest worden besteed. Natuurlijk waren er veel spelers ook actief op het WK. Laat de tweede helft van het seizoen maar komen. Het wordt intens."

Arteta zal het de komende periode moeten stellen zonder Gabriel Jesus, die tijdens de WK-wedstrijd van Brazilië tegen Kameroen een knieblessure opliep en een tijdje uit de roulatie is. Zo wordt de ploeg nog afhankelijker van smaakmakers Martin Ødegaard en Bukayo Saka.

"De blessure van Jesus is een enorme domper voor ons. We zullen hem een tijdje kwijt zijn, ik weet niet precies hoe lang. Elk seizoen heeft zijn uitdagingen en dit is er een van. Je moet zulke uitdagingen doorstaan als je deel wilt uitmaken van de top."

