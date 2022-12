Ten Hag en United verlengen contract van door PSG begeerde Rashford

Marcus Rashford blijft nog een seizoen langer bij Manchester United, is zaterdag bekendgemaakt. De club heeft het aflopende contract van de Engels international met één jaar verlengd, terwijl hij in de belangstelling van Paris Saint-Germain stond.

Tijdens het WK voetbal in Qatar liet PSG-eigenaar Nasser Al Khelaifi weten dat hij afgelopen zomer met Rashford heeft gesproken. Tot een transfer kwam het niet, omdat het volgens Al Khelaifi voor beide partijen "niet het juiste moment" voor een overgang was.

"Misschien gaat het er komende zomer van komen, waarom niet?", vroeg de Qatarese sjeik zich hardop af. "Als hij transfervrij wordt, dan mogen wij vanaf 1 januari met hem in gesprek. Dat zullen we ook gaan doen."

In het contract van Rashford stond dat Manchester United de verbintenis eenzijdig met één seizoen kon verlengen. Dat is nu gebeurd, waardoor de aanvaller in de transferperiode in januari én die in de zomer niet zonder transfersom kan vertrekken.

De 25-jarige Rashford is een vaste basisspeler bij Manchester United sinds Ten Hag er afgelopen zomer trainer werd. De aanvaller, die al zijn hele leven in Manchester speelt, scoorde dit seizoen vier keer in de Premier League. In 2016 maakte hij onder Louis van Gaal zijn debuut voor de Engelse recordkampioen. In 323 wedstrijden was hij 102 keer trefzeker.

Rashford was ook met Engeland actief op het WK. De aanvaller maakte weliswaar drie doelpunten in Qatar, maar hij was vooral invaller in de ploeg van bondscoach Gareth Southgate. Engeland werd in de kwartfinales uitgeschakeld door de latere finalist Frankrijk.

Ook Fred, Shaw en Dalot langer in Manchester

Manchester United heeft ook de opties in de contracten van middenvelder Fred en verdedigers Luke Shaw en Diogo Dalot gelicht, waardoor deze drie spelers net als Rashford volgend seizoen deel uitmaken van de ploeg van manager Ten Hag.

Van het drietal speelt Shaw het langst voor Manchester United. De 27-jarige linksback komt al sinds 2014 voor 'The Red Devils' uit. In de weken voor het WK kreeg hij de voorkeur boven Tyrell Malacia, die afgelopen zomer overkwam van Feyenoord. Dalot (23) en Fred (29) spelen sinds 2018 in Manchester.

"We zijn hier erg blij mee", zegt Ten Hag. "We gaan de goede kant op met de ploeg en daar hebben deze spelers een grote bijdrage aan geleverd. We willen deze spelers verder ontwikkelen en bij ons proces betrokken houden. Daarom hebben we deze beslissingen genomen."

Ten Hag staat voor een loodzware periode met Manchester United. In de komende vier weken speelt de nummer vijf van de Premier League maar liefst zeven wedstrijden, waarvan die tegen Nottingham Forest dinsdag de eerste is. De club hervatte woensdag het seizoen met een klinkende 2-0-zege op Burnley in de achtste finales van de League Cup.

