Kalvin Phillips kampt met overgewicht na WK en ontbreekt bij Manchester City

Kalvin Phillips ontbreekt voorlopig bij Manchester City. De Engelse middenvelder is volgens manager Josep Guardiola met overgewicht teruggekeerd van het WK voetbal in Qatar.

De 27-jarige Phillips speelde slechts twee wedstrijden als invaller op het WK, waarop Engeland in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Frankrijk. Voor het toernooi had de 25-voudig international ook weinig gespeeld voor Manchester City. Hij was zes weken uitgeschakeld door een schouderblessure.

Phillips kreeg na het WK vrijaf. In tegenstelling tot de andere Engelse internationals zat de verdedigende middenvelder woensdag niet bij de selectie van Manchester City voor de wedstrijd tegen Liverpool in de achtste finales van de League Cup. City won het spektakelstuk in eigen huis met 3-2.

"Hij was niet geblesseerd", zei Guardiola vrijdagavond op een persconferentie. "Hij is met overgewicht teruggekeerd. Ik weet niet hoe dat heeft kunnen gebeuren. Hij is in elk geval niet in de juiste conditie teruggekomen om trainingen en wedstrijden af te werken."

Guardiola wilde niet zeggen of hij teleurgesteld is in Phillips, die afgelopen zomer voor 49 miljoen euro werd overgenomen van Leeds United. "Dat is tussen mij en Calvin. Als hij er klaar voor is, zal hij spelen. We hebben hem heel hard nodig."

De Engelse voetbalbond FA en de zaakwaarnemers van Phillips wilden niet reageren op de uitspraken van Guardiola. Manchester City wacht een loodzwaar schema. De regerend landskampioen van Engeland speelt in de komende vier weken maar liefst acht wedstrijden. Het eerstvolgende duel is woensdag tegen Leeds United.

Kalvin Phillips speelde als invaller slechts twee wedstrijden voor Engeland op het WK. Foto: Reuters

