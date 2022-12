Chelsea-coach Potter vraagt Ziyech geduld te hebben na geweldig WK

Chelsea-coach Graham Potter heeft zich vrijdag lovend uitgelaten over de prestaties van Hakim Ziyech op het WK voetbal in Qatar. De coach vroeg de Marokkaanse middenvelder op de persconferentie om geduld.

Mede door de inbreng van Ziyech haalde het Marokko van bondscoach Walid Regragui als eerste Afrikaanse land ooit de halve finales. "Hij heeft geweldige kwaliteiten, dat hebben we heel duidelijk kunnen zien", zei Potter op de persconferentie daags voor de herstart van de Premier League.

Sinds Potter dit seizoen de ontslagen Thomas Tuchel opvolgde bij Chelsea kwam de 29-jarige Marokkaanse middenvelder weinig aan spelen toe. "Hij was op dat moment een beetje afgedwaald van het eerste elftal", lichtte Potter toe.

Vlak voor de winterstop had Ziyech een basisplaats in het bekerduel met Manchester City (0-2), waarna hij vier dagen later inviel tegen Newcastle United (0-1). In totaal speelde de 29-jarige Marokkaan negen wedstrijden onder leiding van Potter. "Hij komt steeds dichterbij. Hij is betrokken geweest en we houden van hem als speler."

Hakim Ziyech speelde in totaal negen wedstrijden onder leiding van Chelsea-coach Graham Potter. Foto: Getty Images

Potter vraagt Ziyech om geduld

Wat Potter betreft mag de oud-Ajacied hopen op een nieuwe rol binnen de Londense club. "We kennen zijn kwaliteiten. Hij speelt 'tussen de linies' en dat zien we graag. Soms moet je even geduld hebben."

"Bij een club als Chelsea zijn altijd goede spelers die even wat minder vaak in actie komen", vervolgde Potter. "Het is mooi dat hij veel minuten heeft gemaakt. We hebben contact met hem gehouden tijdens het toernooi."

Chelsea begint de tweede seizoenshelft van de Premier League dinsdag met een thuiswedstrijd tegen Bournemouth. De geblesseerde N'Golo Kanté is er dan volgens Potter nog niet bij.

