Voormalige Belgische cultspits Bob Peeters nieuwe trainer van Helmond Sport

Helmond Sport heeft vrijdag Bob Peeters als nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd. De Belg is geen onbekende in Nederland, waar hij rond de eeuwwisseling als spits een cultstatus genoot. TOP Oss nam afscheid van trainer Kristof Aelbrecht.

Verder hebben de Brabanders in Dirk Jan Derksen een nieuwe hoofd scouting gevonden. Na het aantrekken van Jurgen Streppel als technisch manager zijn hiermee de belangrijkste technische functies van de Keuken Kampioen Divisie-club ingevuld.

Peeters, die als voetballer uitkwam voor onder meer Roda JC en Vitesse, stond in 2021 voor één seizoen aan het roer bij TOP Oss. Daarnaast werkte hij bij diverse clubs in België. De 48-jarige Vlaming speelde dertien keer voor het nationale elftal van België. In 2000 won Peeters met Roda het bekertoernooi.

De toenmalige Roda-spits viel in 2000 net buiten de boot bij de selectie van de 'Rode Duivels' voor het EK in Nederland en België, waarna hij besloot het toernooi te verslaan voor de Vlaamse tv. Door zijn opmerkelijke en olijke bijdrages veroverde Peeters veel harten.

Peeters volgt Swinnen op

Peeters is de opvolger van zijn landgenoot Sven Swinnen, die in oktober ontslagen werd. Tim Bakens stond sindsdien als interim-trainer voor de groep. Nu mogen Peeters, Derksen en Streppel de hoge ambities van Helmond Sport waarmaken.

"Ik ben blij dat ik bij deze ambitieuze club ga werken", zegt Peeters over zijn aanstelling bij Helmond Sport. "Aan mijn eerdere verblijf in Nederland bij TOP Oss heb ik goede herinneringen overgehouden. De mentaliteit van de Brabanders past goed bij mij. Ik vind het belangrijk dat de synergie tussen spelers, staf en supporters goed is."



Helmond Sport bezet momenteel de achttiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Op 6 januari gaan de Brabanders op bezoek bij VVV-Venlo.

TOP Oss op zoek naar nieuwe trainer

Peeters' voormalige club TOP Oss heeft zich vrijdag na een half seizoen ontdaan van trainer Kristof Aelbrecht. De tegenvallende prestaties van de Brabantse club, die negentiende staat in de Keuken Kampioen Divisie, kostten de 41-jarige oefenmeester de kop.

"Ik vind het jammer voor de persoon en trainer Kristof Aelbrecht die zich elke dag voor de volle 100 procent heeft ingezet voor TOP Oss", zegt technisch directeur Klaas Wels.

"Uiteraard zijn het functioneren van Kristof, zijn staf en de prestaties van onze ploeg de afgelopen periode uitvoerig geëvalueerd. Hieruit is gezamenlijk geconcludeerd dat er onderling te weinig vertrouwen is om het tij te doen keren, waardoor deze beslissing helaas onontkoombaar was."

Aelbrecht werd in juni benoemd. Daarvoor werkte hij binnen de jeugdopleiding van PSV en was hij assistent-trainer van Fortuna Sittard.

