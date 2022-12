Franse middenvelder en oud-wereldkampioen Matuidi (35) beëindigt loopbaan

Blaise Matuidi meldt vrijdag dat zijn loopbaan als profvoetballer erop zit. De 35-jarige Fransman werd met zijn land wereldkampioen in 2018.

Matuidi had een basisplaats in de met 4-2 gewonnen WK-finale tegen Kroatië. Ook in de EK-finale van 2016, die Frankrijk via verlenging van Portugal verloor, stond de middenvelder aan de aftrap.

In totaal speelde Matuidi 84 interlands voor Frankrijk. Hij werd in 2015 in zijn land uitgeroepen tot voetballer van het jaar.

Op clubniveau kwam Matuidi uit voor onder meer Paris Saint-Germain en Juventus. Met de Parijzenaars werd hij vijfmaal landskampioen, met 'Juve' tweemaal.

Blaise Matuidi maakte in 2016 de winnende in een oefenduel met Nederland. Foto: Getty Images

Opvallende rol in oefenduel met Oranje

"Ik heb het geluk gehad voor de grootste clubs van Europa te mogen spelen", zegt Matuidi op sociale media. "Ik heb het shirt van de nationale ploeg mogen dragen en mijn familie in vervoering gebracht. Ik heb van mijn passie mijn beroep kunnen maken. Het is een geweldige tijd geweest."

Matuidi had een bijzondere rol in de oefenwedstrijd tegen het Nederlands elftal in maart 2016. In het duel, dat in het teken stond van de een dag eerder overleden Johan Cruijff, maakte hij de winnende treffer. Opvallend was dat Matuidi rugnummer 14 droeg, het vaste nummer van de Nederlandse voetballegende.

De laatste jaren doofde de loopbaan van Matuidi steeds meer uit. Sinds 2020 stond hij onder contract bij het Amerikaanse Inter Miami CF.

