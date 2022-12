Feyenoord scoort zeven keer in 150 minuten durend oefenduel met Go Ahead

Feyenoord heeft vrijdag in een 150 minuten durend oefenduel een ruime zege geboekt op Go Ahead Eagles. De ploeg van Arne Slot was op sportcomplex Varkenoord met 7-4 te sterk voor de Deventenaren.

De ploegen speelden in een bijzonder format van vier keer 38 minuten speeltijd, waardoor Feyenoord-trainer Slot al zijn spelers iets meer dan een uur speeltijd kon geven. WK-ganger Justin Bijlow ontbrak op Varkenoord.

Na iets meer dan vijf minuten spelen kwamen de Rotterdammers op een 0-1-achterstand door een doelpunt van Isac Lidberg. Orkun Kökçü bracht de ploeg van Slot na zeventien minuten weer op gelijke hoogte. De aanvoerder verzilverde een strafschop na een handsbal van Jay Idzes.

Niet veel later zette Sebastian Szymanski de Rotterdamse ploeg op een 2-1-voorsprong. Via Patrik Walemark, Igor Paixão en een tweede treffer van Szymanski breidde Feyenoord de score uit: 5-1. Na 75 minuten speeltijd bracht Slot elf nieuwe spelers binnen de lijnen, waarna Ezequiel Bullaude en Alireza Jahanbakhsh trefzeker waren.

Go Ahead deed in de tweede helft via Enric Llansana en Jahnoah Markelo nog wat terug. In de slotfase bepaalde Go Ahead-spits Finn Stokkers de eindstand: 7-4.

Feyenoord en Go Ahead werken toe naar het vervolg van het seizoen. De koploper van de Eredivisie komt op 8 januari weer in actie, als de Rotterdammers op bezoek gaan bij FC Utrecht. De Deventenaren gaan een dag eerder op bezoek bij Fortuna Sittard.

Basiself Feyenoord Wellenreuther; Geertruida, Rasmussen, Hancko, Hartman; Timber, Kökçü, Szymanski; Walemark, Dilrosun, Paixão. Feyenoord na rust Marciano; Pedersen, Benita, Hokke, Lopez; Taabouni, Milambo, Bullaude; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi.

FC Groningen-spits Ricardo Pepi was twee keer trefzeker in een oefenduel met FC Utrecht. Foto: Pro Shots

FC Groningen wint oefenduel met FC Utrecht

FC Groningen won vrijdag een oefenwedstrijd tegen FC Utrecht. Op sportcomplex Zoudenbalch waren de Groningers met 0-3 te sterk voor de Domstedelingen.

Tomás Suslov opende in de zevende minuut de score. Ricardo Pepi nam in de 23e minuut de 2-0 voor zijn rekening, waarna hij in de 57e minuut ook de eindstand bepaalde: 3-0.



Zowel Groningen als Utrecht zit op dit moment zonder hoofdtrainer. Bij FC Utrecht werd Henk Fraser ontslagen omdat hij zich grensoverschrijdend had gedragen tegenover een speler. De 'Trots van het Noorden' beëindigde onlangs de samenwerking met Frank Wormuth.



Utrecht staat momenteel zevende in de Eredivisie, Groningen staat na de eerste seizoenshelft op een vijftiende plek. Op 8 januari hervatten beide ploegen de competitie.

