Promes voor tweede keer uitgeroepen tot speler van het jaar in Rusland

Quincy Promes is vrijdag voor de tweede keer in zijn loopbaan uitgeroepen tot speler van het jaar in Rusland. De omstreden Nederlander was vooral in het tweede deel van 2022 belangrijk voor zijn club Spartak Moskou.

In het huidige seizoen staat de teller voor de dertigjarige Promes in alle competities op zeventien doelpunten en zeven assists in 23 wedstrijden. Met veertien goals is hij gedeeld topscorer in de Russische competitie.

Desondanks gaat het de laatste tijd niet veel over de sportieve prestaties van Promes, die in 2017 ook al tot beste speler van Rusland werd verkozen. De vijftigvoudig Oranje-international wordt verdacht van poging tot moord.

In juli 2020 zou Promes een neef in zijn knie hebben gestoken met een mes tijdens een familiefeest in Abcoude. Er loopt in Nederland een strafproces tegen de oud-speler van onder meer Ajax en FC Twente.

Eerder deze maand meldden Russische media dat Promes op voorspraak van Spartak Moskou inmiddels probeert een Russisch paspoort te krijgen. Dat zou hem kunnen helpen uit handen van Nederlandse justitie te blijven.

Als staatsburger van Rusland kan Promes niet worden uitgeleverd aan andere landen, wat hem gezien zijn strafzaak goed zou uitkomen. Het is niet bekend hoe het ervoor staat met de aanvraag van het Russische paspoort.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen