Wereldkampioen van 1966 George Cohen op 83-jarige leeftijd overleden

De Engelse oud-voetballer George Cohen is vrijdag overleden. De voormalige rechtsback, die reserveaanvoerder was van de Engelse nationale ploeg die in 1966 wereldkampioen werd, is 83 jaar geworden.

Cohen speelde alle wedstrijden op het WK van 1966 in eigen land. De verdediger had een belangrijk aandeel in de 1-0-zege van Engeland op Portugal in de halve finales. Daarin leverde hij de voorzet waaruit Bobby Charlton het enige doelpunt maakte.

Engeland werd uiteindelijk wereldkampioen door in de finale op Wembley West-Duitsland na verlenging met 4-2 te verslaan. Geoff Hurst scoorde drie keer, waarvan tweemaal in de verlenging. Zijn eerste goal in de verlenging was omstreden omdat onduidelijk was of de bal de doellijn had gepasseerd.

In totaal speelde Cohen 37 interlands, waarin hij geen enkele keer scoorde. Hij maakte in 1964 zijn debuut voor Engeland en beëindigde drie jaar later zijn interlandloopbaan. Hij was de eerste van de winnende WK-ploeg die besloot niet meer voor de nationale ploeg uit te komen.

Op clubniveau speelde Cohen zijn hele carrière bij Fulham. Van 1956 tot en met 1969 speelde hij 459 wedstrijden en scoorde hij zes keer. Door een knieblessure zette de Engelsman al op 29-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan.

Door het overlijden van Cohen zijn met Charlton en Hurst nu nog twee spelers in leven van de Engelse ploeg die in 1966 wereldkampioen werd.

