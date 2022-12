Boete PSV voor antisemitische spreekkoren valt in tuchtzaak lager uit

Delen via E-mail

PSV heeft vrijdag een boete van 20.000 euro (waarvan 7.500 euro voorwaardelijk) gekregen wegens antisemitische spreekkoren. Supporters van de club hebben zich daar in juli tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal met Ajax aan schuldig gemaakt. Het te betalen bedrag valt lager uit dan de boete die aanvankelijk is opgelegd.

"Door PSV is ook erkend dat onvoldoende maatregelen zijn getroffen, maar het schikkingsvoorstel van de aanklager - een onvoorwaardelijke geldboete van 20.000 euro - was volgens PSV veel te hoog", meldt de KNVB in een verklaring.