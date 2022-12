Onana keert na conflict op WK niet meer terug als international van Kameroen

André Onana heeft vrijdag per direct een punt achter zijn loopbaan als international gezet. De Kameroense doelman verliet vorige maand het WK vanwege een conflict met bondscoach Rigobert Song. Dat heeft waarschijnlijk tot zijn beslissing geleid.

"Elk verhaal, hoe mooi dat verhaal ook is, kent een einde", schrijft Onana in een verklaring op Twitter. "En aan mijn verhaal bij het Kameroens elftal is nu een einde gekomen."

De 26-jarige Onana vertrok eind vorige maand uit Qatar nadat hij was gepasseerd voor de groepswedstrijd tegen Servië (3-3). Song zei na afloop van het duel dat de oud-Ajacied om "disciplinaire redenen" op de bank moest plaatsnemen.

Volgens verschillende media wilde de bondscoach van Kameroen dat Onana zijn stijl zou aanpassen. In de eerste wedstrijd tegen Zwitserland viel op dat de keeper van Internazionale verschillende keren ver uit zijn doel kwam om het spel voort te zetten. Daarom zou Song hem hebben gepasseerd ten faveure van Devis Epassy.

Dat viel niet in goede aarde bij Onana, die van 2015 tot afgelopen zomer onder contract stond bij Ajax. Volgens Kameroense media liepen de discussies hoog op. Onana zou Song vervolgens zelf hebben verzocht om hem buiten de wedstrijdselectie te laten.

André Onana droeg 35 keer het shirt van Kameroen. Foto: Getty Images

'Ik zal de Kameroense vlag hoog blijven houden'

De Kameroense bond bracht tijdens het WK in een verklaring naar buiten dat Onana tijdelijk geschorst was vanwege disciplinaire redenen. Dat conflict werd volgens Onana niet opgelost. "Ik heb er alles aan gedaan en al mijn energie erin gestoken om tot een oplossing te komen voor een situatie die een voetballer vaak meemaakt, maar er was geen wil bij de andere partij", zei hij toen.

Onana speelde 35 interlands voor Kameroen en sprak vrijdag zijn dank uit voor zijn periode als international. "Waar ik ook ga, ik zal de Kameroense vlag hoog blijven houden. Ik zal een fan blijven zoals de meer dan 27 miljoen Kameroeners die bij elke wedstrijd zijn. Dank aan iedereen die in mij geloofde."

Voor Kameroen was het WK in Qatar na drie wedstrijden voorbij. De 'Ontembare Leeuwen' eindigden in de groepsfase als derde achter Brazilië en Zwitserland.

