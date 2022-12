Aké helpt City met rake kopbal aan overwinning op Liverpool in League Cup

Nathan Aké heeft donderdag een belangrijk aandeel gehad in de 3-2-overwinning van Manchester City op Liverpool in de League Cup. De Oranje-international noteerde na rust met een kopbal het winnende doelpunt en hielp City daarmee naar de kwartfinales.

De 27-jarige Aké kopte tien minuten na rust bij de tweede paal binnen uit een fraaie voorzet van Kevin De Bruyne en zorgde daarmee voor de 3-2. Het was zijn eerste optreden voor City sinds hij eerder deze maand met Oranje actief was op het WK in Qatar.

Tien minuten later maakte Fábio Carvalho gelijk, waarna Riyad Mahrez Manchester City kort na rust weer op voorsprong zette. Met een fraaie aanname legde de aanvaller van City de bal klaar en schoot vervolgens de 2-1 in de verre hoek.

Een minuut later was de wedstrijd alweer in evenwicht, nadat Mohamed Salah een pass van Darwin Núñez had binnengetikt: 2-2. Aké bepaalde vervolgens de eindstand en stootte de titelverdediger uit het toernooi.