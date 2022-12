Spelersvakbonden in de bres voor Karsdorp vanwege 'pestcampagne' AS Roma

De Nederlandse spelersvakbonden VVCS en FIFPRO schieten Rick Karsdorp te hulp. De rechtsback van AS Roma is volgens de bonden het slachtoffer van "een pestcampagne van zijn club AS Roma". Het is alleen de vraag in hoeverre Karsdorp de hulp nog nodig heeft.

Karsdorp werd begin november na afloop van de competitiewedstrijd tegen Sassuolo door AS Roma-trainer José Mourinho met de grond gelijkgemaakt. De Portugese coach noemde geen naam, maar voor de goede verstaander was glashelder dat de 27-jarige rechtsback op zoek moest naar een nieuwe club.

VVCS en FIFPRO zijn absoluut niet te spreken over deze gang van zaken. "Hij is uitgemaakt voor verrader; een ongefundeerde term, waar nog geen excuses voor zijn aangeboden", melden de spelersvakbonden donderdag in een verklaring.

"Supporters hebben dit meermaals tegen hem en zijn familie gebruikt", vervolgen VVCS en FIFPRO. "Deze pestcampagne van AS Roma is een manier om de aandacht af te leiden van de slechte prestaties van de club."

De spelersvakbonden eisen onmiddellijk actie van AS Roma. Daarbij willen ze dat de Italiaanse club de rechten van Karsdorp respecteert. VVCS en FIFPRO melden volledig achter de drievoudig international te staan.

Inmiddels lijkt Karsdorp weer in genade te zijn aangenomen door AS Roma en coach Mourinho. Vorige week maandag keerde de verdediger na wekenlange aanwezigheid terug op het trainingsveld bij de nummer zeven van de Serie A. Donderdagavond mocht Karsdorp invallen bij de 3-0-oefenzege van Roma op RKC Waalwijk.

