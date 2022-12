Poolse bondscoach moet vertrekken ondanks bereiken achtste finales op WK

Bondscoach Czeslaw Michniewicz vertrekt bij Polen, zo maakte de voetbalbond uit dat land donderdag bekend. Het contract van de bondscoach, dat loopt tot 31 december 2022, wordt niet verlengd.

Polen reikte onder leiding van de de 52-jarige Pool tot de achtste finales op het WK in Qatar. In de groepsfase - waarin het gekoppeld was aan Mexico, Saoedi-Arabië en Argentinië - wist het land op doelsaldo als tweede te eindigen. Het was voor het eerst in 36 jaar dat Polen de knock-outfase van het WK bereikte.