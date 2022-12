AZ wint oefenduel met Valencia overtuigend dankzij twee goals van Karlsson

AZ heeft een vriendschappelijke wedstrijd tegen La Liga-club Valencia donderdag met 3-1 gewonnen. De doelpunten kwamen op naam van Jesper Karlsson (twee keer) en Jens Odgaard. Aanwinst Djordje Mihailovic maakte zijn eerste minuten voor de club uit Alkmaar.

Karlsson zette AZ al in de twaalfde minuut op voorsprong nadat Odgaard de bal had onderschept. De Zweed schoot de bal vervolgens van dichtbij binnen. Valencia - met tweevoudig Oranje-international Justin Kluivert in de basis - deed vlak voor rust wat terug via Ilaix Moriba, die gelijkmaakte namens de huidige nummer tien van La Liga.

In de tweede helft liep AZ weg bij Valencia via doelpunten van Odgaard en wederom Karlsson. Valencia kreeg in de slotfase nog een strafschop, maar deze werd gestopt door de achttienjarige doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro.

Nieuwkomer Mihailovic kreeg voor het eerst minuten in de hoofdmacht van AZ. De middenvelder is zesvoudig international en werd al in november vastgelegd, maar maakte het MLS-seizoen af bij zijn oude club CF Montréal. Mihailovic heeft zes interlands voor de de Verenigde Staten op zijn naam staan, maar werd in oktober 2020 voor het laatst geselecteerd.

AZ speelt op 29 december opnieuw een oefenduel ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft: de Alkmaarders nemen het dan in Italië op tegen Atalanta. De nummer 4 van de Eredivisie hervat de competitie vervolgens op 7 januari met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.

Sparta won later op de dag op Het Kasteel met 1-0 van Vitesse dankzij een afstandsschot van Dirk Abels. Sparta-trainer Maurice Steijn ontbrak wegens familieomstandigheden.

