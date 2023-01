Italiaanse oud-voetballer Gianluca Vialli (58) overleden aan alvleesklierkanker

Gianluca Vialli is vrijdag overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker. De oud-aanvaller van onder meer Sampdoria, Juventus, Chelsea en het Italiaanse elftal werd 58 jaar.

Vialli geldt als een van de grootheden uit de Italiaanse voetbalhistorie. Hij speelde 59 interlands voor de 'Azzurri' en scoorde daarin zestien keer. De spits was met zijn land aanwezig op de WK's in 1986 en 1990 en op het EK in 1988.

Bij Vialli werd vijf jaar geleden alvleesklierkanker geconstateerd. In april 2020 werd hij schoon verklaard, maar in december 2021 maakte hij bekend dat hij opnieuw ziek was. Sindsdien ging het hard achteruit met zijn gezondheid.

Daardoor moest Vialli in december 2022 zijn werk neerleggen als assistent bij het nationale elftal van Italië, waar hij samenwerkte met zijn goede vriend en oud-ploeggenoot Roberto Mancini. Onder hun leiding werd Italië in 2021 Europees kampioen.

Roberto Mancini met Gianluca Vialli op het EK in 2021. Foto: Getty Images

Vialli vormde twee-eenheid met Mancini

Het overgrote deel van de spelerscarrière van Vialli speelde zich af in zijn geboorteland Italië. Hij beleefde tussen 1980 en 1984 zijn doorbraak bij Cremonese, waar hij in het laatste seizoen in de Serie B tien goals maakte. Daarmee speelde hij zich in de kijker bij Sampdoria.

Bij Sampdoria bleek Vialli een formidabel duo met Mancini. Met het tweetal beleefde de club een van de meest succesvolste periodes uit de clubhistorie. Ze bezorgden de club in seizoen 1990/1991 de eerste en enige landstitel.

Ook in het shirt van Juventus werd Vialli eenmaal wereldkampioen. Bovendien was hij onderdeel van het Juventus-team dat in 1996 de finale van de Champions League van Ajax won.

Vialli speelde buiten de landsgrenzen van Italië alleen bij Chelsea, waar hij eind vorige eeuw als voetballer zijn spelerscarrière afsloot. Hij trof bij de Premier League-club Ruud Gullit als manager, maar het boterde niet tussen de twee.

Na het ontslag van Gullit in 1998 kreeg Vialli bij Chelsea zelf de touwtjes in handen. Allereerst als speler-manager en daarna als manager. Onder zijn leiding won Chelsea vijf prijzen, waaronder de Europacup II. Desondanks werd hij in 2000 ontslagen vanwege ontevredenheid binnen de club.

