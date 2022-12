Pelé scoorde voor Santos, New York Cosmos en het Braziliaanse nationale elftal in totaal 757 goals in 812 officiële wedstrijden. Omdat hij zelf doelpunten in oefenwedstrijden ook meetelde, maakte hij in 1969 zijn duizendste doelpunt als profvoetballer. Op de foto krijgt hij hiervoor een trofee uitgereikt van João Havelange, die later FIFA-president zou worden.

Foto: Getty Images