Weghorst blikt terug op akkefietje met Messi: 'Hij kent nu wel mijn naam'

Wout Weghorst is woensdag uitgebreid ingegaan op het veelbesproken akkefietje dat hij had met Lionel Messi in de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar. De spits van Besiktas heeft veel respect voor de Argentijn, maar benadrukt dat hij hem op het veld behandelt als alle anderen.

"Voor mij is iedereen op het veld hetzelfde. Het maakt niet uit of ik tegen Messi of tegen Burak speel - zo heet hij volgens mij", doelde Weghorst tegenover A Spor op Abdulsamet Burak, een verdediger van Sanliurfaspor. Besiktas won woensdag met 4-2 van die Turkse derdedivisionist.

Tijdens het bekerduel had Weghorst een déjà vu. Besiktas stond met 0-2 achter, maar trok mede dankzij een doelpunt van de spits alsnog aan het langste eind. "Ik had graag gezien dat het op het WK ook zo was gelopen", zei hij.

"Ik zal altijd alles geven. Dat deed ik in de kwartfinale van het WK ook. Ik vocht ook tegen Messi en er waren wat momentjes tussen ons. Ik denk dat hij die niet op prijs stelde en dat hij er een beetje door verrast was", blikte de spits terug.

"Maar ik heb veel respect voor hem. Hij is de beste, of een van de beste spelers ooit. Ik wilde mijn respect voor hem tonen na de wedstrijd, maar daar stond hij niet voor open. Maar goed, ik zie het als een mooi compliment dat hij mijn naam nu wel kent. Dan heb ik iets goed gedaan."

'Natuurlijk denk ik nog steeds: wat als?'

Weghorst benadrukt dat hij ondanks de pijnlijke uitschakeling op het WK met een goed gevoel terugkijkt op het toernooi in Qatar. "Het waren de mooiste drie weken van mijn carrière", herhaalde de negentienvoudig international van Oranje.

"Natuurlijk ben ik nog steeds teleurgesteld en denk ik nog steeds: wat als? Er waren nog maar twee wedstrijden te gaan. Die vraag zal altijd door mijn hoofd blijven spoken, maar ik ben dankbaar dat ik een WK heb mogen meemaken."

Weghorst speelt de rest van het seizoen op huurbasis bij Besiktas, dat achtste staat in de Turkse Süper Lig. De oud-speler van onder meer FC Emmen, Heracles Almelo en AZ heeft bij het Engelse Burnley nog een contract tot de zomer van 2025.

