Ten Hag kent probleemloze hervatting met United, Rashford scoort na fraaie solo

Erik ten Hag heeft woensdag met Manchester United het seizoen overtuigend hervat. Mede door een schitterende solo van Marcus Rashford won de Engelse recordkampioen met 2-0 van Burnley in de achtste finales van de League Cup.

Christian Eriksen opende na 27 minuten de score op Old Trafford. De middenvelder, die met Denemarken een teleurstellend WK beleefde, schoof van dichtbij binnen na knap voorbereidend werk van Aaron Wan-Bissaka.

Het hoogtepunt van de wedstrijd brak in de 57e minuut aan. Rashford begon op eigen helft aan een solo en was niet meer af te stoppen door de verdedigers van Burnley, dat uitkomt op het tweede niveau van Engeland. Met een uithaal in de verre hoek bekroonde hij zijn fraaie dribbel.