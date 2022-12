Wiegman valt in Engeland wel in de prijzen: gekroond tot Coach van het Jaar

Sarina Wiegman is in Engeland wél uitgroepen tot Coach van het Jaar. In Nederland viel de keuze niet op de Haagse coach die de Engelse voetbalsters afgelopen zomer naar de Europese titel leidde, maar op shorttrackcoach Jeroen Otter.

Onder Wiegman won Engeland alle wedstrijden op het EK, waaronder de finale tegen Duitsland op een volgepakt Wembley (2-1 na verlenging). Daardoor pakten de Engelse vrouwen hun eerste grote prijs ooit. Voor Engeland was het de eerste titel sinds het gewonnen WK van de mannen in 1966.

"Ik voel me vereerd, maar hierbij past ook bescheidenheid", zei Wiegman bij de BBC. "Zonder de fantastische groep van speelsters had ik dit nooit kunnen bereiken. En we hadden een geweldige staf. Het was allemaal fantastisch. Ik heb het geluk gehad dat ik met deze speelsters mag werken."

De 52-jarige Wiegman stapte vorig jaar na de Olympische Spelen in Tokio over van de Oranjevrouwen naar Engeland. Met Nederland werd ze in 2017 al eens Europees kampioen. Sinds de aanstelling van de Haagse zijn de Engelse vrouwen in al hun 26 wedstrijden ongeslagen. Engeland plaatste zich ook al voor het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland.

Opvallend genoeg bleef Wiegman woensdag op het Nederlandse Sportgala buiten de prijzen. De vakjury en de sporters gaven de voorkeur aan Otter, die als bondscoach van de shorttrackploeg op de Olympische Spelen van Peking drie gouden medailles won. Suzanne Schulting en de vrouwenaflossingsploeg haalden het eremetaal binnen voor Otter.

Op het Engelse sportgala gingen bijna alle prijzen naar de Engelse voetbalploeg. De voetbalsters werden uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar. EK-topscorer Beth Mead werd gekroond tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar. Mead is de levenspartner van Vivianne Miedema. Beiden zijn momenteel uitgeschakeld door een zware knieblessure.

Beth Mead en Vivianne Miedema kwamen op krukken aan bij het Engelse sportgala. Foto: Getty Images

