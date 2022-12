Treffer Noa Lang baat Club Brugge niet, Weghorst scoort voor Besiktas

Noa Lang heeft Club Brugge woensdag niet aan de kwartfinales van de Croky Cup kunnen helpen. De Oranje-international scoorde wel tegen Sint-Truiden, maar de Belgisch kampioen verloor met 1-4. In Turkije was Wout Weghorst trefzeker.

De 23-jarige Lang opende in de zeventiende minuut de score voor Club Brugge. De aanvaller rondde een counter vakkundig af. Het bleek alleen niet genoeg. Nog voor rust werd het 1-1, waarna Sint-Truiden in de tweede helft de zege naar zich toetrok.

Lang maakte deel uit van de selectie van het Nederlands elftal op het WK in Qatar. De voormalig speler van Ajax speelde slechts acht minuten voor de ploeg van bondscoach Louis van Gaal. In de kwartfinale tegen Argentinië kwam hij in de verlenging binnen de lijnen.

Bij zijn terugkomst in België raakte Lang in opspraak. Hij kreeg dinsdag een rijverbod voor acht acht dagen én een boete van 300 euro op omdat hij begin dit jaar veel te hard had gereden. Op weg naar het trainingscomplex van Club Brugge werd Lang geflitst terwijl hij 119 kilometer per uur reed, waar 70 kilometer de maximale snelheid was.

Weghorst maakte het vierde doelpunt voor Besiktas. Foto: Getty Images

Weghorst scoort voor Besiktas

In Turkije deed Weghorst van zich spreken. De spits scoorde in de met 4-2 gewonnen bekerwedstrijd van Besiktas tegen Sanliurfaspor. Weghorst viel na rust in en maakte het laatste doelpunt voor de club uit Istanboel.

Weghorst had twaalf dagen geleden nog een hoofdrol in de kwartfinale van Oranje tegen Argentinië. Dankzij twee doelpunten van de invaller, waarvan de laatste in de slotseconden van de wedstrijd, sleepte Nederland een verlenging uit het vuur.

Oranje verloor na penalty's van de latere wereldkampioen, waardoor de derde periode van Van Gaal als bondscoach abrupt ten einde kwam. Weghorst en Lang zijn de eerste Nederlandse WK-gangers die weer in actie komen bij hun club. Tyrell Malacia speelt momenteel met Manchester United in de League Cup tegen Burnley. Dat duel is om 21.00 uur begonnen.

Aanbevolen artikelen