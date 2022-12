KNVB-voorzitter Spee wil na herverkiezing in gesprek met FIFA over OneLove-rel

Bondsvoorzitter Just Spee van de KNVB wil met de FIFA verder in gesprek over de OneLove-campagne, zei hij woensdag na zijn herverkiezing. De band zorgde op het WK voetbal in Qatar voor veel opschudding.

Nederland zou samen met zes andere landen zijn aanvoerder met de OneLove-band, die staat voor verbinding en tegen alle vormen van discriminatie, laten spelen. Op het laatste moment liet de FIFA weten dat op het dragen van de band minstens een gele kaart zou staan. Alle landen trokken zich vervolgens terug.

Het FIFA-verbod heeft veel kwaad bloed gezet bij de KNVB, die de OneLove-campagne bedacht. "Tegen Gianni Infantino (de FIFA-president, red.) heb ik gezegd dat er na het toernooi reparatiewerkzaamheden moeten plaatsvinden als het gaat om onze onderlinge verstandhouding", zei Spee. "Wij zijn met name teleurgesteld dat er niet geluisterd is naar onze argumenten."

"Richting de toekomst zien we het WK daarom niet als het einde van een gesprek over dit thema, maar eerder als een begin. Wij voelen ons daarbij gesteund door de enorme support die we voor OneLove hebben ervaren uit alle hoeken van de wereld. Onze boodschap dat de liefde voor voetbal alle verschillen tussen mensen onderling overstijgt, wordt wereldwijd gedragen."

De 57-jarige Spee werd woensdag tijdens de bondsvergadering herkozen, waardoor hij drie jaar langer voorzitter van de KNVB is. Hij begon in 2019 als opvolger van Michael van Praag, die na een periode van elf jaar met pensioen ging. Sinds 2021 zit Spee ook in het uitvoerend comité van de UEFA.

Spee bekleedde nooit een functie bij een profclub. Wel was hij bestuurder bij amateurclub Koninklijke HFC en zat hij in de raad van commissarissen van de Eredivisie CV voordat hij bestuursvoorzitter bij de KNVB werd.

Just Spee is ook de komende drie jaar bondsvoorzitter van de KNVB. Foto: ANP

Vrouwen Eredivisie valt nu onder betaald voetbal

Op de bondsvergadering werd ook besloten dat de Vrouwen Eredivisie verdergaat onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het betaald voetbal. Tot dusver viel het vrouwenvoetbal bij de KNVB onder de sectie amateurvoetbal.

"Deze beslissing draagt bij aan de volgende stap in de professionalisering van het vrouwenvoetbal in Nederland en sluit aan bij strategische doelstellingen van de KNVB om de topcompetities voor vrouwen aantrekkelijker te maken", laat de organisatie in een verklaring weten.

Vrijwel alle clubs die momenteel uitkomen in de Azerion Vrouwen Eredivisie, zijn profclubs. De hoogste vrouwencompetitie van Nederland bestaat uit elf teams. Afgelopen zomer maakten Fortuna Sittard en Telstar hun entree in de Eredivisie.

