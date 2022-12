Van de Donk schakelt Beerensteyn uit in Champions League, Arsenal wint met 9-1

Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola hebben woensdag met Olympique Lyonnais het Juventus van hun Oranje-ploeggenote Lineth Beerensteyn uitgeschakeld in de Champions League. Lyon had aan een doelpuntloos gelijkspel tegen Juventus genoeg voor een plek in de kwartfinales. Arsenal won zonder de geblesseerde Vivianne Miedema met 9-1.

Olympique Lyonnais en Juventus wisten op voorhand dat de winnaar van de wedstrijd door zou gaan naar de volgende ronde. Het leverde een duel zonder al te veel kansen op, al was de thuisploeg de betere partij in het akelig lege Parc Olympique Lyonnais.

Juventus mocht daardoor in de slotfase nog hopen op een overwinning tegen de titelverdediger in de Champions League, maar de ploeg van Beerensteyn kon geen vuist maken. Daardoor strandde de kwartfinalist van vorig seizoen al in de groepsfase.

De snelle uitschakeling is een hard gelag voor Beerensteyn, die afgelopen zomer Bayern München voor Juventus verruilde. De aanvaller maakte de negentig minuten vol. In de eerste helft werd ze in een duel met een tegenstander nog hard geraakt, maar naast Miedema bleef bondscoach Andries Jonker meer blessureleed bespaard.

Van de Donk kwam in de 66e minuut als invaller binnen de lijnen bij Olympique Lyonnais. De laatste weken was ze nog basisspeler bij de kampioen van Frankrijk. Middenvelder Egurrola speelde wel de hele wedstrijd.

Zonder Miedema, die vorige week een zware knieblessure opliep en daardoor het komende WK gaat missen, haalde Arsenal uit tegen FC Zürich. De club uit Londen won met 9-1 en plaatste zich daarmee als groepswinnaar voor de kwartfinales, die in maart worden gespeeld. Miedema was niet in Zürich. Ze woonde met haar levenspartner en ploeggenote Beth Mead de BBC Sports Personality of the Year-ceremonie bij.

Eindstand in groep C 1. Arsenal 6-13 (+14)

2. Olympique Lyonnais 6-11 (+4)

3. Juventus 6-9 (+6)

4. FC Zürich 6-0 (-24)

Vivianne Miedema was met haar levenspartner Beth Mead bij de BBC Sports Personality of the Year-ceremonie. Foto: Getty Images

