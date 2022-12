Messi lijkt zijn contract bij PSG te gaan verlengen na gewonnen WK

Lionel Messi lijkt ook volgend seizoen voor Paris Saint-Germain te gaan spelen. Volgens de Franse krant Le Parisien en de Spaanse sportkrant SPORT hebben Messi en PSG een mondeling akkoord bereikt over een contractverlenging.

Tijdens het WK in Qatar zouden PSG-eigenaar Nasser Al Khelaifi en Jorge Messi, de zaakwaarnemer en vader van de Argentijnse sterspeler, de laatste details hebben afgerond. Er zou nog geen duidelijkheid zijn over de nieuwe contractduur. De huidige verbintenis van Messi loopt op 30 juni 2023 af.

De 35-jarige Messi maakte in de zomer van 2021 de veelbesproken overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. De zevenvoudig winnaar van de Gouden Bal vertrok uit Barcelona omdat de noodlijdende club niet meer aan de salarisregels van de Spaanse competitie kon voldoen. Hij speelde maar liefst 21 jaar in Spanje.

Messi kende een moeizaam eerste seizoen in Parijs. In een team met andere supersterren als Neymar en Kylian Mbappé kon de dribbelaar niet zijn stempel drukken zoals hij eerder bij FC Barcelona had gedaan. PSG slaagde er ook met Messi niet in om de Champions League te winnen, wat het grote doel van Al Khelaifi is. Dit seizoen komt hij beter uit de verf.

Zondag beleefde Messi het absolute hoogtepunt in zijn carrière door met Argentinië wereldkampioen te worden. De wereldtitel was de enige prijs die nog ontbrak op de indrukwekkende erelijst van de aanvoerder. Met zeven doelpunten had hij in Qatar ook nog een groot aandeel in de eerste wereldtitel van Argentinië sinds 1986. Hij werd uitgeroepen tot speler van het toernooi.

Messi verblijft momenteel in Argentinië. De Argentijnse ploeg werd maandag en dinsdag uitgebreid gehuldigd in Buenos Aires. Er waren zo'n vijf miljoen mensen op de been in de Argentijnse hoofdstad. Nadat een fan vanaf een brug naar beneden was gesprongen toen de open bus voorbijreed, werd de bustour beëindigd.

Lionel Messi werd zondag wereldkampioen met Argentinië. Foto: Getty Images

