Torny stopt als assistent bij Oranje en wordt trainer van Feyenoord Vrouwen

Jessica Torny stopt per direct als assistent-bondscoach van de Oranjevrouwen. De rechterhand van Andries Jonker wordt trainer van de vrouwen van Feyenoord en gaat daardoor niet naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, is woensdag bekendgemaakt.

De 42-jarige Torny was sinds de zomer van 2021 assistent bij de Oranjevrouwen. Destijds stond ze Mark Parsons bij. De Brit werd afgelopen zomer ontslagen na een teleurstellend verlopen EK, waarop de titelverdediger in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Frankrijk. Torny bleef wel aan en assisteerde sinds augustus samen met Arvid Smit de aangetreden Jonker.

Feyenoord was op zoek naar een nieuwe trainer nadat Danny Mulder eind vorige maand moest vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten. Torny heeft een contract tot medio 2024 getekend bij de nummer zes van de Vrouwen Eredivisie, met een optie voor nog een jaar. Ze zal daardoor komende zomer niet van de partij zijn op het WK.

"Natuurlijk is het missen van het WK komende zomer jammer, maar de mogelijkheid om hoofdcoach te worden bij Feyenoord kwam voorbij en ik wilde de uitdaging heel graag aangaan", verklaart Torny. "Er zit veel potentie in de selectie van Feyenoord en de club is echt ambitieus aan de slag gegaan met vrouwenvoetbal."

Torny was als speelster actief voor onder meer het Duitse FFC Heike Rheine, FC Twente en Willem II. Van 1997 tot 2009 speelde ze 62 interlands voor Nederland. Sinds 2015 was ze in dienst van de KNVB, waar ze verschillende jeugdteams trainde.

Torny is een van de vijf vrouwelijke coaches uit Nederland die in het bezit van het hoogste trainersdiploma is. Sarina Wiegman, Vera Pauw, Hesterine de Reus en Renée Slegers zijn de andere coaches. De KNVB zegt in gesprek te zijn met kandidaten over de opvolging van Torny en zal daar "binnenkort" over communiceren.

