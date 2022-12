Guardiola: 'Messi is zonder twijfel de beste voetballer aller tijden'

Manchester City-manager Josep Guardiola vindt Lionel Messi de beste speler aller tijden. Volgens de coach, die jarenlang met Messi bij FC Barcelona werkte, heeft Messi's wereldtitel met Argentinië die status alleen maar bevestigd.

"Iedereen heeft zijn eigen mening, maar niemand kan eraan twijfelen dat hij de beste speler aller tijden is", zei Guardiola woensdag op een persconferentie. "Ook als hij het WK niet had gewonnen, had ik dat gevonden. Dit is voor hem een van de kersen op een ongelooflijke carrière."

De 35-jarige Messi werd zondag voor het eerst wereldkampioen met Argentinië door in een zinderende finale Frankrijk via penalty's te verslaan. Na 120 minuten spelen stond het 3-3 in Qatar. Messi scoorde twee keer.

De zevenvoudig winnaar van de Gouden Bal pakte met de wereldtitel de enige prijs die nog ontbrak op zijn indrukwekkende erelijst. Daarmee trad Messi in de voetsporen van Diego Maradona, die vaak wordt beschouwd als de beste voetballer aller tijden.

Guardiola en Messi werkten van 2008 tot 2012 samen bij FC Barcelona. Onder leiding van de Spaanse coach beleefde Messi zijn hoogtijdagen in Camp Nou. Hij won onder meer drie landstitels en twee Champions League-titels en werd vier keer uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar.

Josep Guardiola en Lionel Messi werkten jarenlang met elkaar samen bij FC Barcelona. Foto: ANP

'WK-gangers zijn in een betere conditie'

Met Julián Álvarez verwelkomde de coach één wereldkampioen bij Manchester City. De spits zal nog niet van de partij zijn als de ploeg van Guardiola donderdag het clubseizoen hervat met een wedstrijd tegen Liverpool in de League Cup.

Bij Manchester City keerden woensdag zes WK-gangers terug op de club. "Zij zijn in een betere conditie dan de spelers die hier al waren", ziet Guardiola. "De spelers die hier al waren, missen ritme. Zij hebben vakantie gevierd."

Guardiola is niet bang dat de WK-gangers in maart en april uitgeput zullen zijn door de weinige vakantie en het drukke speelschema in Engeland. "Ik maak me daar geen zorgen om. Ze zaten bij een andere trainer, in een andere competitie. Ze zaten er met hun hoofd ergens anders bij."

Manchester City-Liverpool wordt donderdag om 21.00 uur gespeeld. De winnaar van het duel plaatst zich voor de kwartfinales van de League Cup. Het Manchester United van Erik ten Hag komt woensdag al in actie tegen Burnley.

