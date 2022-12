Eredivisie-seizoen 2023/2024 begint in tweede weekend van augustus

Delen via E-mail

De Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie gaan volgend seizoen van start in het weekend van 11 tot en met 13 augustus. Dat blijkt uit de speeldagenkalender, die de KNVB woensdag heeft bekendgemaakt.

Een week voor de start van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie staat de strijd om de Johan Cruijff Schaal gepland. Die vindt in principe plaats op 6 augustus, maar dat kan veranderen als een van de twee teams Europese verplichtingen heeft.

De laatste twee speelrondes in de Eredivisie vinden plaats op zondag 12 mei en zondag 19 mei. De laatste twee speelrondes in de Keuken Kampioen Divisie zijn op vrijdag 3 mei en vrijdag 10 mei. Daarna worden in mei en juni de play-offs afgewerkt.