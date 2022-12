Antwerp en Van Bommel nemen definitief afscheid van verbannen Nainggolan

Het contract van Radja Nainggolan bij Royal Antwerp is per direct ontbonden. Een langere samenwerking met de flamboyante middenvelder was volgens voorzitter Paul Gheysens onmogelijk door zijn gedrag.

Een breuk tussen beide partijen was onvermijdelijk. De 34-jarige middenvelder werd in oktober al uit de selectie gezet. Hij was vlak voor het duel met Standard Luik betrapt op het roken van een e-sigaret op de bank van zijn ploeg.

Dat was niet de eerste keer dat Nainggolan negatief in het nieuws kwam. De dertigvoudig international van België werd eerder dit seizoen nog opgepakt voor het rijden zonder rijbewijs.

"Hij kon hier niet meer spelen", zegt voorzitter Gheysens tegen Sporza. "Dat was onmogelijk in deze groep. Dat betekent niet dat we met ruzie uit elkaar gaan. We hebben alles in goed overleg geregeld."

'Hij is niet meer in staat als topsporter te leven'

Desondanks geeft Gheysens de routinier nog een trap na. "Je hebt spelers als Modric die op hun 36e nog fit zijn en je heb er bij wie het op hun 30e al niet meer gaat. Daar zit Radja tussen. Hij is niet meer in staat om als topsporter te leven."

Nainggolan had bij Antwerp nog een contract tot de zomer van 2023. Door de contractontbinding kan hij zonder tussenkomst van Antwerp op zoek naar een nieuwe club. In het verleden speelde hij voornamelijk in Italië, waar hij onder meer bij AS Roma, Internazionale en Cagliari onder contract stond.

Zonder Nainggolan begon het Antwerp van Mark van Bommel en Marc Overmars de tweede seizoenshelft dinsdag met een 4-0-bekerzege op Standard Luik. In de competitie staat Antwerp op de derde plek.

