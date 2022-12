Chelsea gaat verder met heropbouw en presenteert Vivell als technisch directeur

Chelsea heeft Christopher Vivell woensdag aangesteld als technisch directeur. De komst van de 35-jarige Duitser is een volgende stap in de transitie die is ingezet na de komst van eigenaar Todd Boehly.

De aanstelling van Vivell hing al geruime tijd in de lucht. Hij werd twee maanden geleden bij RB Leipzig ontslagen. Toen was al bekend dat Chelsea Vivell graag in dienst wilde nemen.

"Ik ben extreem trots dat ik me bij de club mag voegen. Chelsea bouwt aan het opwindendste project in het wereldwijde voetbal", reageert Vivell, die in het verleden bij Red Bull Salzburg (als hoofd scouting) en Hoffenheim (als scout) werkte.

De komst van Vivell is onderdeel van de revolutie die bij Chelsea plaatsvindt. Eerder verruilde technisch directeur Laurence Stewart AS Monaco al voor de Engelse club. Het tweetal zal gezamenlijk het technische beleid bij de club uitzetten.

Tegenover de komst van Vivell en Stewart staat het vertrek van clubicoon Petr Cech als technisch directeur en directeur Marina Granovskaia. Dat tweetal had een goede verstandhouding met Roman Abramovich, die de club verkocht vanwege de oorlog in Oekraïne.

Ook trainer Thomas Tuchel moest het veld ruimen. Hij werd vervangen door Graham Potter. Onder zijn leiding staat de club uit Londen op een teleurstellende achtste plaats in de Premier League. De tweede seizoenshelft begint voor Chelsea op 27 december met een wedstrijd tegen Bournemouth.

