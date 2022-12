Mbappé meldt zich drie dagen na verloren WK-finale alweer bij PSG

Kylian Mbappé heeft zich drie dagen na de verloren WK-finale tegen Argentinië alweer gemeld op het trainingscomplex van zijn club Paris Saint-Germain. De club plaatste woensdag foto's van de aankomst van de Franse aanvaller op sociale media.

"Woensdag weer trainen", schrijft PSG op Twitter bij een van de foto's. Het is onduidelijk of de club daarmee doelt op een groepstraining of een training in het krachthonk. Ook is het onduidelijk of de vedette over een week in actie komt in de competitiewedstrijd tegen Strasbourg.