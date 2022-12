Nederland stijgt verder op FIFA-ranglijst, Argentinië na WK-winst naar tweede plek

Delen via E-mail

Nederland is donderdag opnieuw gestegen op de FIFA-ranglijst. Mede door het bereiken van de kwartfinales op het WK voetbal staat Oranje nu zesde. Argentinië stijgt na de winst van de wereldtitel een plek en staat tweede.

Oranje wint twee plekken ten opzichte van de vorige publicatie van de FIFA-ranglijst in oktober. De zesde plek is voor het Nederlands elftal de beste klassering sinds 2015.

Nederland stond zeven jaar geleden nog vijfde, waarna een vrije val op de wereldranglijst begon. Het dieptepunt was de 36e plek in 2017. Sindsdien is Oranje met een gestage opmars bezig.