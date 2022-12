Zeker achttien gewonden bij volksfeest in Buenos Aires na WK-winst

Delen via E-mail

Zeker achttien mensen zijn dinsdag gewond geraakt bij de huldiging van de Argentijnse selectie in Buenos Aires ter ere van de WK-winst in Qatar. Volgens de autoriteiten gingen vier tot vijf miljoen mensen de straat op.

De Argentijnse selectie reed in een open bus door de hoofdstad. De busrit werd voortijdig beëindigd vanwege de enorme drukte en nodige incidenten.

De bus zou naar de bekende obelisk op het volgepakte Plaza de la República rijden, maar zover kwam het niet. Omdat het zo druk was en gevaarlijke situaties ontstonden, besloten de autoriteiten de huldiging af te breken. De spelers stapten in helikopters, waarmee ze over de stad vlogen om hun geplande route af te maken.