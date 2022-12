Uitblinker Stengs helpt Royal Antwerp en Van Bommel aan ruime bekerzege

Delen via E-mail

Het Royal Antwerp FC van trainer Mark van Bommel heeft zich dinsdag eenvoudig geplaatst voor de kwartfinale van het Belgische bekertoernooi. Mede dankzij uitblinker Calvin Stengs was de thuisploeg veel te sterk voor Standard Luik: 4-0.

Naast Stengs had ook Jurgen Ekkelenkamp een basisplaats bij Antwerp. Oranje-international Vincent Janssen ontbrak vanwege een schorsing bij de thuisclub in de eerste wedstrijd na het WK in Qatar.