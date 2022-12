Danjuma redt Villarreal van afgang, Stengs blinkt uit bij bekerzege Antwerp

Arnaut Danjuma heeft Villarreal dinsdag gered van een afgang in het Spaanse bekertoernooi. De Nederlandse invaller schoot zijn ploeg in verlenging langs het nietige CD Guijuelo: 1-2. In het Belgische bekertoernooi eiste Calvin Stengs een hoofdrol op.

Villarreal is een stabiele middenmoter in La Liga, terwijl thuisploeg CD Guijuelo op het vierde Spaanse niveau uitkomt. Van dat verschil was weinig te merken in het Copa del Rey-duel in Estadio Municipal de Guijuelo.

José Carmona Rodríguez zette de thuisploeg na een kwartier spelen zelfs op voorsprong. Enkele minuten voor rust kregen de bezoekers uit Villarreal een strafschop. Gerard Moreno ging achter de bal staan en bracht beide ploegen op gelijke hoogte.

Doordat in de tweede helft niet meer werd gescoord, moest een verlenging de beslissing brengen. De vlak daarvoor ingevallen Danjuma ontpopte zich daarin tot de held van Villarreal. De 25-jarige vleugelspeler, die op het laatste moment afviel voor de WK-selectie van Oranje, volleerde een voorzet van Dani Parejo fraai binnen.

Daarna werd er niet meer gescoord in Guijuelo. Het Villarreal van trainer Quique Setién plaatste zich zo voor de vierde ronde van het Spaanse bekertoernooi. De winnaar van de wedstrijd tussen Gernika Club en Celta de Vigo is daarin de tegenstander.

Goal en assist Stengs

Stengs speelde een hoofdrol bij de ruime bekerzege van het Antwerp van trainer Mark van Bommel op Standard Luik: 4-0. De voormalig aanvaller van AZ produceerde na een kwartier spelen een assist bij de openingstreffer van Jelle Bataille en maakte vlak voor tijd het laatste doelpunt met een van richting veranderd schot.

Michael Frey en Arbnor Muja waren na rust verantwoordelijk voor de andere treffers. Luik moest halverwege de tweede helft ook nog met tien man verder na een tweede gele kaart voor verdediger Noë Dussenne.

Naast Stengs had ook Jurgen Ekkelenkamp een basisplaats bij Antwerp. Oranje-international Vincent Janssen ontbrak vanwege een schorsing bij de thuisclub in de eerste wedstrijd na het WK in Qatar.

Antwerp staat in de Jupiler Pro League derde, met elf punten achterstand op koploper Genk. De ploeg van Van Bommel hervat de competitie volgende week dinsdag tegen Westerlo.

