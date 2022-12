In beeld Spelers Argentinië en Marokko feestelijk onthaald door mensenmassa

Wereldkampioen Argentinië werd dinsdagavond door een enorme menigte onthaald in Buenos Aires. Er waren naar schatting vier tot vijf miljoen mensen op de been. De bustocht werd door de drukte voortijdig beëindigd. De spelers verruilden de bus voor enkele helikopters, waarmee ze over de stad vlogen. De nationale ploeg van Marokko vierde tegelijkertijd feest in Rabat. De nummer vier van het WK kon ook op bijzonder veel aandacht rekenen.

Alle Argentijnen hadden dinsdag vrij gekregen vanwege de wereldtitel en dat was goed te merken. Het was stampvol op Plaza de la República. Foto: Getty Images

Her en der leidde de enorme drukte tot incidenten. Enkele mensen klommen op een bushokje, dat vervolgens instortte. Ook vielen mensen van lantaarnpalen waar ze in waren geklommen. Foto: AFP

De selectie reed in een open bus. Het voertuig was versierd met het woord 'wereldkampioen' en drie sterren vanwege de drie wereldtitels. Foto: AFP

Sterspeler Lionel Messi vermaakte zich prima met de wereldbeker in zijn nabijheid. Foto: AFP

Leandro Paredes en de andere spelers genoten volop van de feestvreugde. Foto: AP

Op Plaza de la República was het zo druk, dat de autoriteiten besloten om de route die de bus zou afleggen te wijzigen. Foto: AFP

Uiteindelijk werd de bustocht voortijdig beëindigd en moesten meerdere helikopters eraan te pas komen om de selectie weer uit de stad te halen. Foto: AP

Groot feest in Marokko

De spelers van Marokko maakten zich op voor een memorabele busrit in Rabat. Foto: Reuters

Rijendik en dat kilometers lang. Duizenden en duizenden Marokkanen juichten voor hun helden. Foto: AFP

De fans gingen uit hun plaat. De historische prestatie van Marokko - het eerste Afrikaanse land in de halve finales ooit - werd groots gevierd. Foto: Reuters

Iedereen wilde een glimp opvangen van Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat en alle andere sterren. Foto: AFP

De spelers hebben na de busrit een koninklijke onderscheiding gekregen vanwege hun prestaties. Op het paleis ontvingen ze een lintje van koning Mohammed VI. Coach Walid Regragui en bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa ontvingen beiden een speciale onderscheiding. Foto: Getty Images

Het bleef nog lang onrustig in Rabat. Foto: AP

