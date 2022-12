Veelbesproken Kökçü vindt het gek dat Oranje terugkrabbelde in OneLove-kwestie

Orkun Kökçü heeft met verbazing gekeken hoe het Nederlands elftal op het WK in Qatar met de kwestie rond de OneLove-aanvoerdersband is omgegaan. De Feyenoord-captain, die zelf in opspraak raakte omdat hij de band niet wilde dragen, vindt het vreemd dat Oranje de keutel introk.

Oranje-captain Virgil van Dijk zou net als zes andere aanvoerders op het WK een OneLove-aanvoerdersband dragen, ter ondersteuning van de campagne tegen discriminatie. De FIFA had weinig trek in deze uiting en dreigde de dragers van de band te bestraffen met een gele kaart.

Daarop besloot onder anderen Van Dijk de band toch maar niet te dragen. Kökçü heeft daar met verwondering naar gekeken. "Ik wil niemand zwartmaken, maar als je echt voor een actie staat, moet je dat koste wat kost doorzetten", zegt de Feyenoord-aanvoerder dinsdag tegen ESPN.

"Net zoals ik dat heb proberen te doen", vervolgt de 21-jarige Kökçü. "Ik wist dat er van alles over me heen zou komen, maar het moet niet alleen bij woorden blijven. Toen ik hoorde dat ze de band niet zouden dragen, dacht ik wel dat er weer commotie zou ontstaan. Maar dat bleef uit. En dat begrijp ik uiteindelijk ook."

De gedachten van Kökçü gaan terug naar twee maanden geleden. De Turkse middenvelder weigerde toen de OneLove-aanvoerdersband te dragen op basis van religieuze redenen, waarop hij een storm van kritiek te verwerken kreeg. "Ik ben daar ook weer goed uitgekomen", blikt Kökçü terug op die periode.

Virgil van Dijk droeg geen OneLove-band op het WK. Foto: ANP

Kökçü heeft geen spijt van actie

"Ik heb mijn voeten kunnen laten spreken", vervolgt Kökçü. "Ik heb geen moment gehad van: wat heb ik nou weer gedaan? Het was voor mij echt iets persoonlijks. Ik heb me niet druk gemaakt om al die commotie en chaos. Dus ik heb er geen spijt van. Maar het heeft wel het een en ander doen opwaaien."

Uiteindelijk denkt Kökçü dat hij er sterker uit is gekomen. "Ik heb bij die actie eigenlijk het gevoel gehad dat je als mens altijd je eigen keuzes moet kunnen maken", zegt hij. "En dat niemand je wijs kan maken wat je wel of niet moet doen."

Feyenoord en Kökçü hervatten de Eredivisie op zondag 8 januari. De Rotterdammers spelen dan een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Aanbevolen artikelen