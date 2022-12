Wiegman luidt noodklok na blessure Miedema: 'Het speelschema is te zwaar'

Sarina Wiegman heeft zich dinsdag kritisch uitgelaten over de overvolle voetbalkalender. De bondscoach van Engeland ziet dat het drukke speelschema meerdere speelsters het WK van volgend jaar kost, onder wie Oranje-topscorer Vivianne Miedema

Miedema, die eerder al schande sprak van het drukke schema, raakte vorige week tijdens het Champions League-duel van Arsenal met Olympique Lyonnais zwaar geblesseerd aan haar knie. De spits meldde maandag dat ze het WK in Australië en Nieuw-Zeeland moet missen.

"Voor de meeste speelsters in de absolute top is het schema simpelweg te zwaar", reageert Wiegman in The Telegraph. "Mijn spelers van Manchester City hadden afgelopen zomer bijvoorbeeld maar een paar dagen vrij nadat we het EK hadden gewonnen. Toen begon de kwalificatie voor de Champions League alweer. Dat is niet goed."

"Soms kan het wel, maar de spelers moeten op een bepaald moment ook gewoon rust krijgen. De FIFA, de UEFA en de landelijke bonden moeten meer aan de spelers denken."

Vivianne Miedema heeft donderdag de voorste kruisband in haar knie gescheurd. Foto: Getty Images

Wiegman baalt van kleine WK-selectie

Beth Mead, partner en ploeggenote van Miedema bij Arsenal, moet het WK waarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan vanwege een knieblessure. De Engelse was afgelopen zomer op het EK met zes goals erg belangrijk voor 'The Three Lions'.

"Een trieste situatie, ik leef met haar mee", zegt Wiegman. "Het is nog te vroeg om te beoordelen of ze het WK haalt of niet. Dat moeten we de komende maanden aankijken. Ze weet dat ze alle steun kan verwachten van ons, Arsenal en de bond."

Onder meer Nederland, Duitsland en Wiegman pleitten eerder voor een grotere selectie van 26 speelsters op het WK, maar de FIFA heeft het verzoek afgewezen. De WK-selecties blijven uit 23 speelsters bestaan, tot onvrede van Wiegman. Bij het WK voor mannen waren wél selecties van 26 spelers toegestaan.

"Ik heb begrepen dat sommige teams geen grotere selecties wilden hebben", zegt Wiegman. "Maar de trainers die ik heb gesproken wilden allemaal meer spelers op het WK. Een erg teleurstellend besluit."

