Emotionele Messi dankbaar voor steun: 'Deze wereldtitel is ook voor Maradona'

Lionel Messi staat dinsdag in een emotioneel bericht op sociale media uitgebreid stil bij de winst van de wereldtitel ten koste van Frankrijk. De 35-jarige sterspeler van Argentinië bedankt de fans voor alle steun tijdens zijn bewogen interlandcarrière.

De wereldster stopte in 2016 als international na de verloren finale tegen Chili in de Copa América, maar kwam even later terug op zijn besluit. In 2021 werd hij met Argentinië alsnog kampioen van Zuid-Amerika door Brazilië in de eindstrijd te verslaan (1-0). In 2014 was Messi dicht bij zijn eerste wereldtitel, maar in de finale was Duitsland te sterk (0-1).