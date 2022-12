Franse bond stapt naar rechter wegens racisme tegen spelers na WK-finale

De Franse voetbalbond stapt naar de rechter omdat enkele internationals op sociale media racistisch zijn bejegend na de verloren WK-finale tegen Argentinië. De bond veroordeelt de "racistische en haatdragende" berichten dinsdag.

Met name de zwarte spelers Kingsley Coman en Aurélien Tchouaméni moesten het ontgelden. Beiden misten hun penalty in de beslissende strafschoppenreeks, terwijl de Argentijnen vanaf 11 meter geen fout maakten.

Bayern München veroordeelde eerder al met klem de racistische opmerkingen richting Coman, speler van de Duitse topclub. "De Bayern-familie staat achter jou, koning. Racisme hoort niet thuis in de sport of onze samenleving."

Vorig jaar was sterspeler Kylian Mbappé al onderwerp van beledigingen nadat hij op het EK in de kwartfinale tegen Zwitserland de beslissende strafschop had gemist. Mbappé klaagde toen dat hij te weinig steun van de Franse bond had gekregen.