KNVB en Eredivisie over wedstrijden zonder publiek: 'Geen oplossing politietekort'

Voorlopig zou er geen publiek meer toegestaan moeten zijn bij Eredivisie-wedstrijden, vindt Wim Groeneweg. De voorzitter van politiebond ACP zegt dinsdag in De Telegraaf dat het voetbal te veel inzet vereist en dat gaat volgens hem ten koste van de zichtbaarheid elders. De KNVB en voetbalbelangenorganisaties noemen het "niet de oplossing om meer blauw op straat te krijgen".

Groeneweg pleit in het interview met de krant voor de drastische maatregel, omdat statistiekbureau CBS onlangs becijferde dat meer dan de helft van de Nederlanders zelden of nooit agenten in de buurt ziet. Volgens de ACP-voorzitter moeten daarom nu maatregelen worden genomen, zoals een verbod op publiek in voetbalstadions.

"De capaciteit van de politie is gebrekkig en dat is zorgelijk. Daarom moeten we prioriteiten stellen. Na de winterstop begint de Eredivisie weer. Om te zorgen dat er meer politie op straat is, zouden er geen bezoekers meer bij voetbalwedstrijden moeten zijn."

Voetbalbond KNVB en belangenorganisaties Coöperatie Eerste Divisie (CED) en de Eredivisie CV (ECV) zien niets in het plan. Volgens hen lijken de uitspraken van Groeneweg vooral op een indringende oproep aan de politiek voor meer blauw op straat.

"Een streep zetten door voetbalplezier voor supporters is niet de oplossing om meer blauw op straat te krijgen. Wij snappen dat er schaarste is en samen met de politie streven we juist naar een zo laag mogelijke politie-inzet rondom de wedstrijden. Zo hebben stewards van de clubs de afgelopen jaren alle plaatsen van de politie in de stadions overgenomen."

De afgelopen drie jaar werd als onderdeel van coronamaatregelen herhaaldelijk besloten tot het verbieden van publiek bij voetbalwedstrijden. Nederlandse profclubs halen ongeveer 50 à 60 procent van hun omzet uit ticketverkoop en sponsoring.

Agenten naast De Kuip voorafgaand aan de KNVB-bekerfinale tussen Ajax en PSV van eerder dit jaar. Foto: Getty Images

