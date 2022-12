In beeld Wereldkampioen Argentinië viert feest in Buenos Aires

Wereldkampioen Argentinië is dinsdag om 2.30 uur (lokale tijd) geland in hoofdstad Buenos Aires. Ondanks het tijdstip zijn er honderdduizenden fans op de been om het elftal te onthalen na de winst van het WK.

Als eersten uit het vliegtuig: Lionel en Lionel. Bondscoach Scaloni en sterspeler Messi laten de wereldbeker zien aan de fans. Foto: Getty Images

Hier hebben de fans lang op moeten wachten: Lionel Messi met de wereldbeker op Argentijns grondgebied. Foto: Getty Images

Battal Al Dosari, ambassadeur van Qatar in Argentinië, aanschouwt de aankomst van het Argentijnse nationale elftal. Foto: Getty Images

Ángel Di María met de gouden medaille. De routinier was met een doelpunt en een afgedwongen strafschop belangrijk in de gewonnen finale tegen Frankrijk. Foto: Getty Images

Een andere Argentijnse WK-held - Emiliano Martínez - blijft zo te zien nuchter onder alle aandacht. Foto: Getty Images

Na de landing worden de spelers al snel op een open bus gezet, waarmee ze een rit door de straten van Buenos Aires gaan maken. Foto: Getty Images

Ondanks het tijdstip zijn naar schatting honderdduizenden fans op de been in de Argentijnse hoofdstad. Foto: Getty Images

WK-uitblinker Rodrigo De Paul toont de gouden medaille aan het toegestroomde publiek. Foto: Getty Images

De feestelijkheden worden afgesloten met een optreden van de band La Mosca, die een WK-hit scoorde met het nummer Muchachos. Het liedje werd na gewonnen wedstrijden vaak gezongen door de spelers. Foto: Getty Images

