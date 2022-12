Seuntjens vindt meteen onderdak bij RKC na breuk met Fortuna

Mats Seuntjens heeft maandag meteen na zijn afscheid bij Fortuna Sittard een nieuwe club gevonden. De aanvallende middenvelder tekende een contract tot het einde van het seizoen bij RKC Waalwijk.

Eerder op de dag maakte Fortuna het vertrek van Seuntjens bekend. Zijn contract, dat tot het einde van het seizoen liep, werd per direct ontbonden. Volgens technisch manager Sjoerd Ars was de chemie tussen de aanvoerder en de Limburgse club uitgewerkt.

Seuntjens stond eerder onder contract bij het Turkse Gençlerbirligi, AZ en NAC Breda. Hij sluit per direct aan bij de selectie van RKC, die deze week in Portugal is voor een trainingskamp. Donderdag spelen de Waalwijkers een oefenduel met AS Roma.