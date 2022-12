Schorsing dreigt voor Oekraïense voetbalbond als Shevchenko voorzitter wordt

De Oekraïense voetbalbond UAF dreigt geschorst te worden door de FIFA en de UEFA als legende Andriy Shevchenko wordt verkozen tot bondsvoorzitter. Daarmee volgt een nieuwe wending in een geruchtmakende presidentsverkiezing bij de Oekraïense voetbalbond.

Zij kwamen uit bij Shevchenko, de bekendste speler die Oekraïne ooit heeft voortgebracht. De oud-spits was van 2016 tot 2021 bondscoach van het land, hoewel dat tegen de zin was van het zittende bestuur, dat ondanks de arrestatie door wil gaan met Pavelko.

Dinsdag staat een digitale commissievergadering op het programma om te spreken over de opvolging van Pavelko. In Oekraïne gaan verhalen dat in de aanloop naar de vergadering leden van het uitvoerend comité onder druk worden gezet om voor Shevchenko te kiezen. Zelfs de Oekraïense veiligheidsdienst SBU zou daarbij betrokken zijn.

De FIFA en UEFA waarschuwen de Oekraïense bond nu in een brief dat uitsluiting bij hun bonden volgt als derden zich met de presidentsverkiezing blijven bemoeien. De brief is maandag online gezet door Oleg Protasov, de huidige vicevoorzitter van de Oekraïense voetbalbond.