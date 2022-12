Benzema beëindigt bewogen interlandcarrière na missen WK met Frankrijk

Karim Benzema stopt als international van Frankrijk, heeft hij maandag bekendgemaakt. De winnaar van de Gouden Bal miste het WK in Qatar door een blessure.

"Ik heb mijn best gedaan en fouten gemaakt. Die hebben ervoor gezorgd dat ik vandaag sta waar ik nu sta en daar ben ik trots op. Ik heb mijn verhaal geschreven en hier loopt het af", schrijft Benzema in een bericht op sociale media.

Benzema heeft bij zijn club Real Madrid nog een contract tot en met het einde van het seizoen. In oktober werd hij voor het eerst uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. Die uitverkiezing volgde na een topseizoen, waarin hij met zijn goals een groot aandeel in de landstitel en de eindzege in de Champions League had.