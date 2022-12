Aanvoerder Mats Seuntjens per direct weg bij Fortuna: 'Chemie was uitgewerkt'

Mats Seuntjens vertrekt per direct bij Fortuna Sittard, meldt de club maandag. Volgens de Limburgers is een gebrek aan chemie tussen de aanvoerder en de club de reden van de breuk.

De afgelopen maanden sprak Seuntjens zich geregeld uit over de impact van de Turkse ster Burak Yilmaz, die afgelopen zomer verrassend naar Fortuna overstapte. Na het ontslag van Sjors Ultee zou Yilmaz de opstelling voor de wedstrijd tegen Heerenveen hebben bepaald en heeft hij een winstpremie voor de spelers geregeld.

"Het is apart, ik heb het niet eerder meegemaakt", zei Seuntjens na afloop van die wedstrijd tegen de NOS. De middenvelder bleef basisspeler na de komst van de Spaanse trainer Julio Velázquez, onder wie Fortuna uit het dal klom. Toch was een wintertransfer waarschijnlijk, omdat Seuntjens met frustraties rondliep in Limburg.

"In de laatste weken kwamen we tot de conclusie dat de chemie tussen beiden was uitgewerkt", zegt technisch manager Sjoerd Ars. "We hebben daarom de afgelopen periode meermaals met elkaar gesproken en zien dit als beste oplossing voor beide partijen. Hiermee creëren wij financiële ruimte voor versterkingen en heeft Mats de mogelijkheid zijn carrière elders vorm te geven."

De dertigjarige Seuntjens stapte in de zomer van 2020 over naar Fortuna Sittard. In 79 wedstrijden voor de Limburgers scoorde hij zestien keer en gaf hij twaalf assists. Eerder stond hij onder contract bij het Turkse Gençlerbirligi SK, AZ en NAC Breda.

Fortuna Sittard hervat op 7 januari de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club uit Sittard bezet de twaalfde plaats en staat vier punten boven de degradatiestreep. Fortuna speelt sinds de promotie in 2018 onafgebroken op het hoogste niveau.

Aanbevolen artikelen